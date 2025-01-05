Аэропорт Улан-Удэ установил новый рекорд



В ушедшем 2024 году в международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ приняли аж 749 025 пассажиров – на 5,9% больше, чем в 2023-ем. Об этом рассказал в соцсетях генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.



- Итоги грузовой программы тоже радуют. Обслужили 888 грузовых самолётов и 15 431 тонну груза, что на 5,3% больше, чем в рекордном 2023-ем, – написал Гармаев на своей странице во «ВКонтакте». – Благодарим все авиакомпании и каждого пассажира, который воспользовался услугами нашего аэропорта в 2024-ом и все вместе идём в 2025-ый.



В ноябре на территории «Байкала» В ноябре на территории «Байкала» открылся новый терминал. Теперь все внутренние рейсы обслуживаются именно там. Площадь аэровокзала – 6629 квадратных метров. Разработка котлована под него стартовала в апреле 2023-го. Подрядная организация приступила к обустройству фундаментов для объектов инженерной инфраструктуры, строительству линий электроснабжения и выносу сетей из пятна застройки.



В октябре того же года завершилась заливка бетона и начал вырисовываться каркас. Само строительство обошлось в 3 миллиарда 650 миллионов рублей. В качестве инвестора выступил собственник воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг». Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила ей льготный кредит.