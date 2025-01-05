Подросток из Бурятии ради отца и братьев загадал на Новый год побывать в Иволгинском дацане

Юный житель джидинского села Армак под Новый год загадал желание – побывать в Иволгинском дацане, центре Буддийской традиционной Сангхи России. Как выяснилось, отец и трое старших братьев мальчика сейчас находятся на специальной военной операции. Глава семейства отправился на СВО в 2022 году – в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.Подростку хотелось помолиться за родных. Отсюда – и такая необычная мечта. На благотворительной акции «Ёлка желаний» () его новогоднее послание попалось прокурору Джидинского района Стасу Очирову.Желание ребёнка исполнилось. Мальчик вместе со Стасом Очировым совершил молитву у нетленного тела Хамбо ламы Даши-Доржо Итигилова и после встретился с председателем БТСР Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым. За чашкой чая он получил от главы Сангхи жизненные наставления, а ещё – ценные подаркиРайонный прокурор, в свою очередь, преподнёс в дар Хамбо Ламе кожаный ремень. Об этом сообщает администрация Иволгинского района со ссылкой на «Движение первых» в Бурятии.