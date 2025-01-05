05 января

04 января

03 января

Популярное

Подросток из Бурятии ради отца и братьев загадал на Новый год побывать в Иволгинском дацане

Подросток из Бурятии ради отца и братьев загадал на Новый год побывать в Иволгинском дацане
Общество,  Фото:vk.com/ivolga_official
Ему очень хотелось помолиться за родных, уехавших на СВО

Юный житель джидинского села Армак под Новый год загадал желание – побывать в Иволгинском дацане, центре Буддийской традиционной Сангхи России. Как выяснилось, отец и трое старших братьев мальчика сейчас находятся на специальной военной операции. Глава семейства отправился на СВО в 2022 году – в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.

Подростку хотелось помолиться за родных. Отсюда – и такая необычная мечта. На благотворительной акции «Ёлка желаний» (возрастное ограничение – 0+) его новогоднее послание попалось прокурору Джидинского района Стасу Очирову.

Желание ребёнка исполнилось. Мальчик вместе со Стасом Очировым совершил молитву у нетленного тела Хамбо ламы Даши-Доржо Итигилова и после встретился с председателем БТСР Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым. За чашкой чая он получил от главы Сангхи жизненные наставления, а ещё – ценные подарки

Районный прокурор, в свою очередь, преподнёс в дар Хамбо Ламе кожаный ремень. Об этом сообщает администрация Иволгинского района со ссылкой на «Движение первых» в Бурятии. 
Новый год акция Хамбо лама Иволгинский дацан Сангха спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии появились новые лимиты на электроэнергию
В Бурятии появились новые лимиты на электроэнергию
Общество, 05.01.2025
Некоторым жителям республики из-за этого придётся основательно раскошелиться 
Жителей Бурятии предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
Общество, 05.01.2025
Аферисты обещают своим жертвам премиум-подписку «в подарок»

В Минобороны России рассказали о многочисленных подвигах уроженца Бурятии на СВО
В Минобороны России рассказали о многочисленных подвигах уроженца Бурятии на СВО
Общество, 05.01.2025
Его назвали самоотверженным воином и талантливым командиром
Аэропорт Улан-Удэ установил новый рекорд
Аэропорт Улан-Удэ установил новый рекорд
Общество, 05.01.2025
За год там обслужили более 700 тысяч человек
Настойчивость и воля: Буддийский лама рассказал, что принесёт 2025 год
Настойчивость и воля: Буддийский лама рассказал, что принесёт 2025 год
Общество, 05.01.2025
Для некоторых людей он окажется очень успешным и плодотворным

Чат-бот поможет жителям Бурятии, ставшими жертвами мошенников
Чат-бот поможет жителям Бурятии, ставшими жертвами мошенников
Общество, 04.01.2025
Киберполиция запустила полезного робота 
В Бурятии осуждённая встретилась со своими детьми
В Бурятии осуждённая встретилась со своими детьми
Общество, 04.01.2025
В этом ей помогли несколько ведомств 
Жителям Бурятии советуют Новый год начать с новых привычек
Жителям Бурятии советуют Новый год начать с новых привычек
Общество, 04.01.2025
Полезные привычки могут улучшить качество жизни 
Желая помочь другу, житель Бурятии лишился автомобиля
Желая помочь другу, житель Бурятии лишился автомобиля
Общество, 04.01.2025
Мужчина повторно сел за руль нетрезвым 
Москвич обучил поваров Иволгинского дацана готовить лапшу для лагмана
Москвич обучил поваров Иволгинского дацана готовить лапшу для лагмана
Общество, 04.01.2025
В дацане намерены готовить самый вкусный лагман 
Кондукторов трамваев в Улан-Удэ просят обеспечить разменной монетой
Кондукторов трамваев в Улан-Удэ просят обеспечить разменной монетой
Общество, 04.01.2025
По словам пассажиров, для сдачи не всегда есть мелочь

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^