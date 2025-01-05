Новогодний Улан-Удэ со всей Россией показали из космоса



На днях в официальном telegram-канале госкорпорации «Роскосмос» разместили снимки, сделанные со спутника «Ресурс-П» в новогоднюю ночь. На околоземную орбиту сам аппарат вывели 25 декабря. Ему удалось заснять с высоты в 400 с лишним километров столицу Бурятии – и не только.



- Праздник пришёл на Байкал! Продолжаем смотреть в «новогодний объектив» с орбиты. Поздравляем жителей Иркутска, Братска и Улан-Удэ с наступившим 2025 годом, – говорилось в комментарии к фотографиям.



За час до этого в объектив «Ресурс-П» попали соседнее Забайкалье, Якутия и Амурская область, а всего в telegram-канале госкорпорации выложили около трёх десятков снимков российских регионов, в которые приходил 2025-ый. На Камчатке он наступил на девять часов раньше, чем в Москве.





- Наше орбитальное путешествие началось на Дальнем Востоке. Одиннадцать раз часы пробили двенадцать. За это время мы преодолели десять тысяч километров! – отметили в «Роскосмосе».



В начале декабря известный российский космонавт-испытатель Олег Артемьев представил очередную «космическую» подборку – запечатлённые с МКС Национальный парк Бернардо О`Хиггинса в Чили, действующий стратовулкан Руапеху в Новой Зеландии, самый крупный в мире горный ледник Беринг (на Аляске), гребешок из ледников рядом с горой Лабуче Канг в Гималаях, ледник Безенги в Кабардино-Балкарии и ледники Патагонии. Артемьев также запечатлел зимний Байкал, поделившись фото с ним в своём telegram-канале Olegmsk.



Более года назад, в октябре 2023-го, космонавт показал снятые с МКС Мексику, остров Родригес в республике Маврикий, вулкан Везувий в Италии, замёрзшие озёра Гималаев, китайскую провинцию Хайнань, остров Матуку и главный Кавказский хребет. Тогда он сфотографировал с борта международной космической станции и священное озеро. А в ноябре 2024-го российский пилот Карен Новицкий опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» видео с Байкалом, сделанное на высоте в 9000 метров.

