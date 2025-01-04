Чат-бот поможет жителям Бурятии, ставшими жертвами мошенников

В России запустили чат-бот для помощи жертвам мошенников. Преступники регулярно придумывают новые схемы обмана, стать их жертвой может каждый. Помощник киберполиции подскажет, что желать, если вы теряете деньги, аккаунт взломан, пароли украдены.- УБК МВД России запускает чат-бот, который поможет с верным решением в стрессовой ситуации! Сохраните себе, расскажите близким, - сообщается в официальный телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.В чат-боте несколько вариантов мошеннических уловок. Нажимая на нужную, появляются советы, как поступить в ситуации.Чат-бот киберполиции России доступен по ссылке https://t.me/cyberpolicerus_bot