В Бурятии осуждённая встретилась со своими детьми

В рамках приёма по личным вопросам у прокурора Бурятии осуждённая, отбывающая наказание в исправительной колонии №7, обратилась с ходатайством о предоставлении длительного свидания с детьми, находящимися в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» в городе Кяхте. С детьми она хотела увидеться во время новогодних праздников.Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова взяла это обращение на особый контроль. Совместными усилиями с министерством социальной защиты населения, администрацией центра «Добрый» и руководством исправительного учреждения было организовано длительное свидание, позволяющее матери и детям провести время вместе.После состоявшегося свидания осуждённая выразила искреннюю признательность руководству исправительной колонии № 7, администрации центра «Добрый» и лично Юлии Жамбаловой за оказанную поддержку и внимание. Она подчеркнула, что подобные мероприятия способствуют укреплению семейных отношений и сохранению эмоциональной связи с детьми, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.