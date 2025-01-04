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Желая помочь другу, житель Бурятии лишился автомобиля

Желая помочь другу, житель Бурятии лишился автомобиля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина повторно сел за руль нетрезвым

У жителя Прибайкальского района Бурятии конфисковали автомобиль из-за пьяной езды.

Приговором суда сельчанин признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина, будучи привлечённым к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, а также лишённым водительских прав, вновь сел пьяным за руль. Автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД.

В судебном заседании мужчина пояснил, что в тот день дома он выпил одну бутылку водки, вечером ему позвонил знакомый и попросил привезти бензин. Зная, что у него нет водительских прав, он всё равно поехал к приятелю, надеясь, что сотрудники ДПС его не заметят и не остановят.

В ходе судебного заседания вину признал полностью, раскаялся, пояснил, что подобного повторять не намерен.

- При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, наличие смягчающих вину обстоятельств и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, - сообщает Прибайкальский районный суд.
Автомобиль, на котором было совершено преступление, конфискован судом в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.
суд приговор ПДД

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