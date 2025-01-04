Жителям Бурятии советуют Новый год начать с новых привычек





В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рекомендуют жителям региона Новый год начать с новых полезных привычек.Начать, прежде всего, лучше со здорового сна. Рекомендуется спать 6-8 часов ежедневно, и засыпать лучше до 11 часов вечера, тогда сон будет более крепкий и полезный.- Сначала будет тяжело привыкнуть к раннему отходу ко сну, но, будьте уверены, спустя некоторое время самочувствие наладится и возвращаться к старому режиму дня уже не захочется. Спать лучше в полной темноте, а будильник ставить на режим постепенного увеличения звука. И обязательно отложите гаджеты в сторону за один-два часа до сна, - отмечают в управлении.Также специалисты советуют больше двигаться. Регулярная физическая активность помогает предотвратить набор веса и улучшает самочувствие.- Выберете активность по душе: плавание, катание на велосипеде, коньки, ролики, лыжи, да даже пешая пятнадцатиминутная прогулка или подъем по лестнице на 5-й этаж – уже плюс в копилку физической активности, - добавили в Роспотребнадзоре.По словам специалистов, 30 минут активности в день от умеренной до высокой интенсивности значительно улучшает самочувствие и настроение.Немаловажной привычной станет правильное питание. Специалисты советуют придерживаться принципов здорового питания.- Начните с очевидного: избегайте жареного, ешьте меньше рафинированных углеводов, по возможности уберите из рациона сахар, добавьте овощи, фрукты, зелень и злаки, не злоупотребляйте газировкой и кофе. И не забывайте о режиме питания, особенно про завтрак, - подчеркнули в управлении.Также следует соблюдать питьевой режим. Организм человека на 70% состоит из воды, а достаточное её потребление жизненно важно для поддержания здоровья.- Отбросьте мысли о том, что нужно пить каждый день 2 литра воды, потому что на самом деле количество потребляемой жидкости индивидуально для каждого человека. Оно зависит от уровня активности, пола, возраста и других факторов. Но как понять, сколько жидкости нужно? Столько, сколько хочется: достаточно пить тогда, когда возникает чувство жажды. Но если хочется пить больше, имейте в виду, что наличие в поле зрения бутылки с водой увеличивает её потребление в течение дня, - советуют в Роспотребнадзоре.Специалисты советуют прислушаться к себе и решить, где жизнь требует изменений и новых привычек.