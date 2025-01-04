Москвич обучил поваров Иволгинского дацана готовить лапшу для лагмана

Для поваров Иволгинского дацана московский шеф-повар провёл кулинарный мастер-класс. Он обучил их месить тесто и готовить лапшу для лагмана.- Надеюсь, в будущем в нашем кафе будет самый вкусный лагман, - выразили надежду в дацане.В Telegram-канале «Деятельность дацана» отметили, что в этом блюде самое главное – лапша. Под чутким руководством столичного наставница повара умело вручную раскатывали тесто и скручивали его в колбаски.