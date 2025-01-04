Москвич обучил поваров Иволгинского дацана готовить лапшу для лагмана

В дацане намерены готовить самый вкусный лагман
Для поваров Иволгинского дацана московский шеф-повар провёл кулинарный мастер-класс. Он обучил их месить тесто и готовить лапшу для лагмана.
- Надеюсь, в будущем в нашем кафе будет самый вкусный лагман, - выразили надежду в дацане.
В Telegram-канале «Деятельность дацана» отметили, что в этом блюде самое главное – лапша. Под чутким руководством столичного наставница повара умело вручную раскатывали тесто и скручивали его в колбаски.
В дацане намерены готовить самый вкусный лагман
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