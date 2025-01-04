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Восточный военный округ пополнился 16 мастерами спорта России в 2024 году

Восточный военный округ пополнился 16 мастерами спорта России в 2024 году
Общество,  Фото:Пресс-служба ВВО
Спортивные мероприятия выполнены в полном объёме

В соответствии с планом подготовки органов военного управления и войск военного округа на 2024 год - мероприятия физической, горной подготовки и спортивно-массовой работы в войсках военного округа выполнены в полном объёме, сообщили в пресс-службе.

В зимнем периоде обучения на базах центров горной подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) сборная команда округа приняла участие в чемпионатах Вооружённых сил по зимнему горному троеборью и ски-альпинизму, где заняла 5 и 4 место.

В летнем же периоде обучения в центре горной подготовки и выживания «Терскол» сборная команда округа приняла участие в 4 чемпионатах ВС РФ: по альпинизму «Эльбруссиада», в мероприятии международного совета военного спорта по восхождению на гору Эльбрус, по летнему горному троеборью, по многоборью расчётов БПЛА в горах, где заняли 3 место.

С самого начала календарного года сборные команды военного округа по видам спорта стали показывать достойные результаты на чемпионатах и кубках ВС РФ. В первом квартале это выступления по зимнему триатлону, лыжным гонкам, армейскому рукопашному бою, зимнему офицерскому троеборью и биатлону, где стали лучшими среди военных округов. Во втором квартале года порадовали результаты сборных команд по альпинизму, военному многоборью и стрельбе из штатного оружия, в которых заняли 1-е и 2-е места. В третьем квартале отличились легкоатлеты, регбисты, рукопашники и офицеры-многоборцы.

Наши пауэрлифтёры, пятиборцы, стрелки и регбисты в упорной борьбе завоёвывали призовые трофеи в копилку округа, укрепляя наши позиции в итоговых годовых рейтингах.

По итогам спортивной работы более полутора тысячи военнослужащих округа получили спортивные звания и разряды. В военном округе 295 кандидатов в мастера спорта, 16 новых мастеров спорта России, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО спорт

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