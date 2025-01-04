04 января

03 января

Популярное

В лесах Бурятии всё спокойно

В лесах Бурятии всё спокойно
Общество,  Фото:РАЛХ
О ситуации в лесах регулярно отчитываются

Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства ежедневно на посту и наблюдают за обстановкой в лесах.

- Со всех 37 лесничеств и 26 лесхозов приходят отчёты об обстановке, организовано дежурство. Данная мера позволяет оперативно реагировать в случае форс мажора, кроме того, идёт тщательная работа по предотвращению нарушений в лесном массиве. На данный момент на территориях лесничеств и лесхозов чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, - пояснил начальник отдела охраны, защиты лесов Пётр Будунов.

В Бурятии работает горячая линия лесной охраны, сообщить о происшествиях можно по номеру 20-44-44.

За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лес лесничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Кондукторов трамваев в Улан-Удэ просят обеспечить разменной монетой
Кондукторов трамваев в Улан-Удэ просят обеспечить разменной монетой
Общество, 04.01.2025
По словам пассажиров, для сдачи не всегда есть мелочь
Восточный военный округ пополнился 16 мастерами спорта России в 2024 году
Восточный военный округ пополнился 16 мастерами спорта России в 2024 году
Общество, 04.01.2025
Спортивные мероприятия выполнены в полном объёме 
В лесах Бурятии всё спокойно
В лесах Бурятии всё спокойно
Общество, 04.01.2025
О ситуации в лесах регулярно отчитываются 
В Бурятии открыли зимний фонтан
В Бурятии открыли зимний фонтан
Общество, 04.01.2025
Арт-объект назвали символом красоты и вдохновения
В Улан-Удэ частный перевозчик ушёл с автобусного маршрута №80
В Улан-Удэ частный перевозчик ушёл с автобусного маршрута №80
Общество, 04.01.2025
На смену пришли муниципальные автобусы 
В акции «Все на лёд!» приняли участие более 300 жителей Бурятии
В акции «Все на лёд!» приняли участие более 300 жителей Бурятии
Общество, 04.01.2025
Зимний праздник прошёл на катке Центрального стадиона 
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 04.01.2025
Днём в Улан-Удэ около 14 градусов мороза
В Бурятии росгвардеец поздравил воспитанников реабилитационного центра с Новым годом
В Бурятии росгвардеец поздравил воспитанников реабилитационного центра с Новым годом
Общество, 03.01.2025
Виталий Михалищев пришёл в соццентр в составе автоклуба 
В Бурятии построили экотропу в живописном месте
В Бурятии построили экотропу в живописном месте
Общество, 03.01.2025
Она пользуется спросом у местных жителей и туристов 
В Бурятии усилили контроль на дорогах
В Бурятии усилили контроль на дорогах
Общество, 03.01.2025
Жителей региона призывают быть бдительными 
Жители Бурятии стали чаще питаться в кафе и ресторанах
Жители Бурятии стали чаще питаться в кафе и ресторанах
Общество, 03.01.2025
Любопытную статистику опубликовал Нацбанк Бурятии
Жителям Бурятии дали советы, как сохранить режим сна в праздники
Жителям Бурятии дали советы, как сохранить режим сна в праздники
Общество, 03.01.2025
Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор
2024 год в фотографиях
2024 год в фотографиях
Общество, 03.01.2025
Вашему вниманию — наиболее интересные фоторепортажи года.
В Улан-Удэ подорожал проезд в общественном транспорте
В Улан-Удэ подорожал проезд в общественном транспорте
Общество, 03.01.2025
Стоимость увеличилась с самого начала года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^