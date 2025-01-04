В лесах Бурятии всё спокойно

Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства ежедневно на посту и наблюдают за обстановкой в лесах.- Со всех 37 лесничеств и 26 лесхозов приходят отчёты об обстановке, организовано дежурство. Данная мера позволяет оперативно реагировать в случае форс мажора, кроме того, идёт тщательная работа по предотвращению нарушений в лесном массиве. На данный момент на территориях лесничеств и лесхозов чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, - пояснил начальник отдела охраны, защиты лесов Пётр Будунов.В Бурятии работает горячая линия лесной охраны, сообщить о происшествиях можно по номеру 20-44-44.За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.