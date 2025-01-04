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В Бурятии открыли зимний фонтан

В Бурятии открыли зимний фонтан
Общество,  Фото:vk.com/baikalgems
Арт-объект назвали символом красоты и вдохновения

В Бурятии открыли зимний фонтан. Уникальный объект находится в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района в местности Лопатки 2/1, при въезде в Парк дикой природы.

Накануне организаторы представили своё детище в социальных сетях.

- Мы с гордостью представляем уникальное событие — первый в регионе зимний фонтан, который теперь радует жителей и гостей нашей республики. Этот проект - символ красоты и вдохновения даже в самое холодное время года. Волшебные ледяные узоры и подсветка создают атмосферу настоящей зимней сказки! – написали организаторы в соцсетях.



Здесь отметили, что фонтан начинает работать, когда к нему приближаются, а вода в нём экологически чистая.

Жителей и гостей региона приглашают воочию полюбоваться арт-объектом и сделать интересные фотографии.


туризм Байкал фонтан зима

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