В Бурятии открыли зимний фонтан. Уникальный объект находится в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района в местности Лопатки 2/1, при въезде в Парк дикой природы.Накануне организаторы представили своё детище в социальных сетях.- Мы с гордостью представляем уникальное событие — первый в регионе зимний фонтан, который теперь радует жителей и гостей нашей республики. Этот проект - символ красоты и вдохновения даже в самое холодное время года. Волшебные ледяные узоры и подсветка создают атмосферу настоящей зимней сказки! – написали организаторы в соцсетях.Здесь отметили, что фонтан начинает работать, когда к нему приближаются, а вода в нём экологически чистая.Жителей и гостей региона приглашают воочию полюбоваться арт-объектом и сделать интересные фотографии.