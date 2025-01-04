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В Улан-Удэ частный перевозчик ушёл с автобусного маршрута №80, теперь перевозками будут заниматься МУП «Городские маршруты». Об этом накануне в своём Telegram-канале сообщил депутат Народного Хурала Бурятии Денис Гармаев.- Уважаемые жители округа №15! Для многих не секрет, рентабельность этого маршрута невысокая и к большому сожалению, частный извозчик не смог финансово вытянуть. Хотя нужно быть благодарным за то, что они так долго держались. Наш доблестный МУП «Городские маршруты», несмотря на праздники, вошли в положение, - написал Денис Гармаев.На линию будут выходить не один, а два автобуса. В график движения будут вноситься изменения с учётом пассажиропотока, времени фактического прохождения рейса, соблюдения обязательных требований по соблюдению режима труда и отдыха водителей, наличия двух регулируемых железнодорожных переездов на пути следования маршрута.