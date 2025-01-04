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В Улан-Удэ осуждённые сошьют постельное бельё для кадетской школы

В Улан-Удэ осуждённые сошьют постельное бельё для кадетской школы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вопрос решился в ходе рабочей встречи

Заместитель начальника исправительной колонии №7 Чингис Мангутов провёл рабочую встречу с директором Республиканской кадетской школы-интерната города Улан-Удэ Вячеславом Черниновым.

На встрече они обсудили перспективы расширения сотрудничества. Особое внимание уделялось возможностям поставки постельного белья, произведённого в исправительном учреждении, для нужд кадетской школы.

- Результатом встречи стало соглашение о дальнейшем взаимодействии, что способствует поддержке производственного потенциала исправительного учреждения и улучшению условий проживания учащихся кадетской школы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
осужденные УФСИН кадеты

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