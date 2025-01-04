В Улан-Удэ осуждённые сошьют постельное бельё для кадетской школы

Вопрос решился в ходе рабочей встречи
Заместитель начальника исправительной колонии №7 Чингис Мангутов провёл рабочую встречу с директором Республиканской кадетской школы-интерната города Улан-Удэ Вячеславом Черниновым.
На встрече они обсудили перспективы расширения сотрудничества. Особое внимание уделялось возможностям поставки постельного белья, произведённого в исправительном учреждении, для нужд кадетской школы.
- Результатом встречи стало соглашение о дальнейшем взаимодействии, что способствует поддержке производственного потенциала исправительного учреждения и улучшению условий проживания учащихся кадетской школы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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