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В акции «Все на лёд!» приняли участие более 300 жителей Бурятии

В акции «Все на лёд!» приняли участие более 300 жителей Бурятии
Общество,  Фото:t.me/buryatiaofficial
Зимний праздник прошёл на катке Центрального стадиона

В пятницу, 3 января, на катке Центрального стадиона в Улан-Удэ состоялась физкультурно-оздоровительная акция «Все на лёд!» (0+). Более 300 жителей республики и представители учреждений здравоохранения приняли участие в этом зимнем мероприятии.

Собравшихся ждали интерактивные игры, викторины, весёлые старты, и мини-турнир по граунд-гольфу, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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