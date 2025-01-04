В акции «Все на лёд!» приняли участие более 300 жителей Бурятии

Зимний праздник прошёл на катке Центрального стадиона
В пятницу, 3 января, на катке Центрального стадиона в Улан-Удэ состоялась физкультурно-оздоровительная акция «Все на лёд!» (0+). Более 300 жителей республики и представители учреждений здравоохранения приняли участие в этом зимнем мероприятии.
Собравшихся ждали интерактивные игры, викторины, весёлые старты, и мини-турнир по граунд-гольфу, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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