В акции «Все на лёд!» приняли участие более 300 жителей Бурятии

В пятницу, 3 января, на катке Центрального стадиона в Улан-Удэ состоялась физкультурно-оздоровительная акция «Все на лёд!» (0+). Более 300 жителей республики и представители учреждений здравоохранения приняли участие в этом зимнем мероприятии.Собравшихся ждали интерактивные игры, викторины, весёлые старты, и мини-турнир по граунд-гольфу, сообщает пресс-служба республиканского правительства.