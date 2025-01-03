В Бурятии росгвардеец поздравил воспитанников реабилитационного центра с Новым годом

Начальник боевой службы управления Росгвардии по Бурятии подполковник Виталий Михалищев с участниками автомобильного клуба посетили государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».Воспитанникам центра для временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации автолюбители показали новогоднее представление - перед ними выступили Дед Мороз, Снегурочка и Минни Маус.- Эта добрая традиция у нашего автоклуба существует давно. Хочется хоть немного подарить тепла и радости детям, - отметил росгврадеец Виталий Михалищев.Автолюбители подарили ребятам подарки и пообщались с каждым воспитанником, сообщили в пресс-службе ведомства.