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В Бурятии построили экотропу в живописном месте

В Бурятии построили экотропу в живописном месте
Общество,  Фото:администрация МО «Джидинский район»
Она пользуется спросом у местных жителей и туристов

В местности Усть-Ичетуй Джидинского района Бурятии построили экотропу длиной около 500 метров.

Пещера на горе Сарбадуй, расположенная в живописной местности, уже привлекает внимание туристов и местных жителей. С апреля 2021 года она является особо охраняемым природным памятником Бурятии, отметили в администрации МО «Джидинский район».

- Уникальный арт-объект, завораживающие виды и чистый воздух делают это место настоящей жемчужиной для любителей природы и активного отдыха, а новая эко-тропа не только обеспечивает удобный доступ к пещере, но и позволяет насладиться красотой природы, - отметили в администрации. 
экотропа туризм

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