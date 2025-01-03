В Бурятии построили экотропу в живописном месте

В местности Усть-Ичетуй Джидинского района Бурятии построили экотропу длиной около 500 метров.Пещера на горе Сарбадуй, расположенная в живописной местности, уже привлекает внимание туристов и местных жителей. С апреля 2021 года она является особо охраняемым природным памятником Бурятии, отметили в администрации МО «Джидинский район».- Уникальный арт-объект, завораживающие виды и чистый воздух делают это место настоящей жемчужиной для любителей природы и активного отдыха, а новая эко-тропа не только обеспечивает удобный доступ к пещере, но и позволяет насладиться красотой природы, - отметили в администрации.