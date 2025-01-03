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Жители Бурятии стали чаще питаться в кафе и ресторанах

Жители Бурятии стали чаще питаться в кафе и ресторанах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Любопытную статистику опубликовал Нацбанк Бурятии

В октябре-ноябре 2024 года посещаемость кафе и ресторанов в Бурятии и в других российских регионах оставалась высокой. Такая тенденция отмечена в декабрьском обзоре Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». В документе обобщены результаты опросов бизнеса, в которых участвуют почти 15 тысяч компаний со всей страны.

Представители сферы общепита рассказали об увеличении клиентского трафика в заведениях как быстрого, так и полного обслуживания. По их информации, люди не только чаще бронировали столики в залах, но и активнее заказывали доставку и самовывоз. Ограничением для дальнейшего развития отрасли рестораторы назвали рост издержек и дефицит трудовых ресурсов. Например, в Бурятии региональная сеть кафе из-за этого приостановила инвестиционный проект по расширению производственных мощностей. А именно, отложила открытие новой точки обслуживания.

- В компании отметили, что привлекают иностранных поваров, но дефицит персонала сохраняется. Кроме повышения зарплат, предприятие использует нематериальные методы привлечения и удержания работников. В частности, санаторно-курортное лечение и обучение кадров за счёт работодателя, — рассказал заместитель управляющего отделением Банка России в Бурятии Виталий Пономарев.
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