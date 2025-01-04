В Бурятии местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура днём от -12 до -17, местами -18, -23, по Прибайкалью до -5, -10 градусов.В Улан-Удэ сегодня без существенных осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Днём от -13 до -15 градусов.