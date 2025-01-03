Жителям Бурятии дали советы, как сохранить режим сна в праздники

Жителям Бурятии напомнили, как сохранить режим сна в праздничные дни.Для этого необходимо установить распорядок дня в период праздников. Специалисты управления республиканского управления Роспотребнадзора советуют поддерживать постоянный график сна, придерживаясь регулярного времени отхода ко сну и времени пробуждения.Также специалисты рекомендуют отнестись с осторожностью к употреблению алкоголя и кофеина, особенно в часы, предшествующие сну; следить за рационом; избегать употребления тяжёлой, острой или сладкой пищи, в особенности перед сном, отдавайте предпочтение легкоусвояемым продуктам.Необходимо оставаться активным, поскольку физическая активность может способствовать лучшему сну. В Роспотребнадзоре рекомендуют ограничить воздействие дисплеев перед сном: свет, излучаемый электронными устройствами, может нарушить режим снаКроме того, следует создать комфортную обстановку для сна, а также необходимо проветрить помещение.