В Бурятии усилили контроль на дорогах

До конца новогодних и рождественских праздников Госавтоинспекция Бурятии усилила контроль на дорогах, в том числе за нетрезвыми водителями и пешеходами.Жители республики могут сообщить по телефону 102 нетрезвых водителях или нахождении на проезжей части пьяных пешеходах, создающих своими действиями угрозу безопасности.- Ваш звонок может предотвратить беду! – предупреждают в Госавтоинспекции.