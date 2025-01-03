В Бурятии усилили контроль на дорогах

Жителей региона призывают быть бдительными
До конца новогодних и рождественских праздников Госавтоинспекция Бурятии усилила контроль на дорогах, в том числе за нетрезвыми водителями и пешеходами.
Жители республики могут сообщить по телефону 102 нетрезвых водителях или нахождении на проезжей части пьяных пешеходах, создающих своими действиями угрозу безопасности.
- Ваш звонок может предотвратить беду! – предупреждают в Госавтоинспекции.
Она пользуется спросом у местных жителей и туристов
Жителей региона призывают быть бдительными
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