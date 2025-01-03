Январь в Бурятии начнётся с морозов

В первую неделю 2025 года в Бурятии сохранится неустойчивая местами со снегом погода. Ветер ожидается переменный от слабого до умеренного.По данным Бурятского гидрометцентра, со 2 по 5 января в регионе преобладающая температура воздуха ночью составит от -22 до -27 градусов, при снеге от -15 до -20, по северо-востоку, местами юго-западу и центру морозно - от -32 до -37. Днём потеплеет до -16 градусов, местами ожидается 21-26 градусов мороза.По южному и среднему побережью Байкала ночью -10, -16, днём -3, -8 градусов.