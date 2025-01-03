03 января

02 января

Популярное

Ушёл из жизни заслуженный работник здравоохранения Бурятии

Ушёл из жизни заслуженный работник здравоохранения Бурятии
Общество,  Фото:РКБ им. Н.А. Семашко
В конце прошлого года не стало Николая Михайловича Старкова

29 декабря 2024 года ушёл из жизни Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия Николай Михайлович Старков. Об этом сообщили республиканской клинической больнице имени Семашко.

Николай Михайлович Старков родился в 1945 году в Кировской области, Богородскиго района в селе Строганы. В 1980 году окончил Бурятский государственный педагогический институт.

В 1969-1975 гг. работал начальником штаба медицинской службы Гражданской обороны в отделе здравоохранения Улан-Удэнского горисполкома, показал себя дисциплинированным, эрудированным, инициативным специалистом. В 1975 году Николай Михайлович назначен на должность заместителя министра здравоохранения Бурятской АССР по спецработе.

В 1989-1990 гг. работал начальником второго отдела Министерства здравоохранения Бурятской АССР. Осуществлял планирование работы, разработку и внедрение формализованных документов, материально-техническое обеспечение для оперативного руководства, действий и готовности органов и учреждений здравоохранения республики в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

С 2006-2008 гг. заместитель главного врача по гражданской и мобилизационной работе Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко. С 2008-2014 гг. начальник организационно-правового отдела.

Под руководством Старкова проводилась огромная работа по правовому обеспечению работы больницы: экспертиза нормативно-правовых документов, служебных проверок, договоров и других документов, образующихся в деятельности больницы.

- Разносторонний опыт, знания позволяли выполнять Николаю Михайловичу работу на высоком профессиональном уровне, внедрять передовые методы организации труда, быть наставником молодым сотрудникам. Коллеги любили и уважали Николая Михайловича за жизнелюбие, отзывчивость, - отметили в больнице.

За добросовестный труд, преданность своему делу Николаю Михайловичу Старкову присвоено звание Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия, награждён знаком «Отличник здравоохранения РФ», медалью за заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия 1 степени.

- Ушёл из жизни человек, внёсший огромный вклад в развитие здравоохранения республики. Человек доброй и широкой души, великодушный и мудрый, истинный интеллигент, он навсегда останется в наших сердцах преданным своему делу, - отметили коллеги. 

некролог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ушёл из жизни заслуженный работник здравоохранения Бурятии
Ушёл из жизни заслуженный работник здравоохранения Бурятии
Общество, 03.01.2025
В конце прошлого года не стало Николая Михайловича Старкова
В Бурятии ожидается переменная облачность
В Бурятии ожидается переменная облачность
Общество, 03.01.2025
Местами может выпасть снег
Названы самые популярные имена Забайкалья 2024 года
Названы самые популярные имена Забайкалья 2024 года
Общество, 02.01.2025
Среди редких: Милания, Весения, Ермолай и Вальдемар
В семье Бурятии 1 января родился 7-й ребёнок
В семье Бурятии 1 января родился 7-й ребёнок
Общество, 02.01.2025
Девочка появилась на свет в республиканском перинатальном центре
В Бурятии за год модернизировали 18 объектов культуры
В Бурятии за год модернизировали 18 объектов культуры
Общество, 02.01.2025
В правительстве республики поделились культурными итогами уходящего года
Иркутская сборная выиграла Первую лигу КВН
Иркутская сборная выиграла Первую лигу КВН
Общество, 02.01.2025
Мероприятие проводилось в Перми
В Бурятии определят лучшее событийное мероприятие в сельской местности
В Бурятии определят лучшее событийное мероприятие в сельской местности
Общество, 02.01.2025
Выигранные субсидии раздадут бюджетам муниципальных образований
Новый год в России прошёл без происшествий
Новый год в России прошёл без происшествий
Общество, 02.01.2025
Сотрудники российской полиции обеспечили общественный порядок во время новогодних мероприятий
В 2024 году в Забайкалье родились 91 двойня и 1 тройня
В 2024 году в Забайкалье родились 91 двойня и 1 тройня
Общество, 02.01.2025
Первая двойня появилась в Красночикойском районе
В Бурятии подсчитали жителей, заключивших соцконтракт в 2024 году
В Бурятии подсчитали жителей, заключивших соцконтракт в 2024 году
Общество, 02.01.2025
Своё дело открыли около тысячи граждан республики
В Новый год в Иркутской области на свет появился 21 малыш
В Новый год в Иркутской области на свет появился 21 малыш
Общество, 02.01.2025
Первым стал мальчик, родившийся в областном центре
В Бурятии пробежали «новогоднюю» дистанцию
В Бурятии пробежали «новогоднюю» дистанцию
Общество, 02.01.2025
Она составила ровно 2025 метров
В Улан-Удэ завершили прокладку нового водопровода
В Улан-Удэ завершили прокладку нового водопровода
Общество, 02.01.2025
Он обеспечит водой южную часть города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^