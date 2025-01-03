Ушёл из жизни заслуженный работник здравоохранения Бурятии





29 декабря 2024 года ушёл из жизни Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия Николай Михайлович Старков. Об этом сообщили республиканской клинической больнице имени Семашко.Николай Михайлович Старков родился в 1945 году в Кировской области, Богородскиго района в селе Строганы. В 1980 году окончил Бурятский государственный педагогический институт.В 1969-1975 гг. работал начальником штаба медицинской службы Гражданской обороны в отделе здравоохранения Улан-Удэнского горисполкома, показал себя дисциплинированным, эрудированным, инициативным специалистом. В 1975 году Николай Михайлович назначен на должность заместителя министра здравоохранения Бурятской АССР по спецработе.В 1989-1990 гг. работал начальником второго отдела Министерства здравоохранения Бурятской АССР. Осуществлял планирование работы, разработку и внедрение формализованных документов, материально-техническое обеспечение для оперативного руководства, действий и готовности органов и учреждений здравоохранения республики в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.С 2006-2008 гг. заместитель главного врача по гражданской и мобилизационной работе Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко. С 2008-2014 гг. начальник организационно-правового отдела.Под руководством Старкова проводилась огромная работа по правовому обеспечению работы больницы: экспертиза нормативно-правовых документов, служебных проверок, договоров и других документов, образующихся в деятельности больницы.- Разносторонний опыт, знания позволяли выполнять Николаю Михайловичу работу на высоком профессиональном уровне, внедрять передовые методы организации труда, быть наставником молодым сотрудникам. Коллеги любили и уважали Николая Михайловича за жизнелюбие, отзывчивость, - отметили в больнице.За добросовестный труд, преданность своему делу Николаю Михайловичу Старкову присвоено звание Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия, награждён знаком «Отличник здравоохранения РФ», медалью за заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия 1 степени.- Ушёл из жизни человек, внёсший огромный вклад в развитие здравоохранения республики. Человек доброй и широкой души, великодушный и мудрый, истинный интеллигент, он навсегда останется в наших сердцах преданным своему делу, - отметили коллеги.