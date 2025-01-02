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В семье Бурятии 1 января родился 7-й ребёнок

В семье Бурятии 1 января родился 7-й ребёнок
Общество,  Фото:РПЦ МЗ РБ
Девочка появилась на свет в республиканском перинатальном центре

Новый 2025 год в работе республиканского перинатального центра Бурятии открыло рождение девочки. Для мамы Елены и её семьи это 7 ребёнок.

Поздравила родительницу и её семью и вручила подарок от главы республики заместитель председателя правительства – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова. Всего с начала года до вечера 1 января в центре родилось 7 малышей.

- Есть добрая примета рождение девочки – к добру и миру. Надеемся на исполнение, - отметили в республиканском перинатальном центре.

Напомним, что первым ребёнком, родившимся в Бурятии, также стала девочка. Малышка появилась в стенах городского перинатального центра.
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