В Бурятии подвели итоги года в строительной отрасли

В Бурятии по программе «Чистая вода» в 2024 году построено шесть объектов централизованного водоснабжения. Питьевой водой из централизованных источников будет обеспечено ещё несколько десятков тысяч жителей Бурятии, сообщает пресс-служба правительства РБ.- У Бурятии больше всех проектов по «Чистой воде» по сравнению с другими регионами. С 2019 года каждый год участвуем в этом федеральном проекте. С 2019 по 2023 годах у нас было построено и введено 22 объекта в разных населённых пунктах. В 2024 году закончили ещё 6 объектов. На Верхней Берёзовке доступ к качественной питьевой воде получат 5 тысяч улан-удэнцев. Для повышения напора воды построены две насосные станции, трубопровод протяжённостью 8,8 км. На Левобережье построено 18 км сетей. Обеспечили доступ к качественной воде для 50 тысяч жителей, - отметил Евгений Коркин, врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.Завершилось строительство водозаборных сооружений в селе Гусиное Озеро Селенгинского района. Для стабильного водоснабжения реализованы все этапы: от скважин и водоподготовки до установки водоколонок, пробурено 4 скважины на глубину сто метров. Мощность станции 480 кубометров в сутки. Проложено более 18 км сетей.В селе Холтосон Закаменского района реконструированный объект централизованного водоснабжения обеспечит качественной водой все село и город Закаменск. Технологическое присоединение к сетям выполнено, установлено 24 водоколонки, построено 7 км сетей водоснабжения, водозаборы, повысительно-насосная станция, два резервуара. Мощность объекта - 44 куб. м в час.В 15 микрорайоне Северобайкальска выполнено строительство сетей водоснабжения, протяжённостью 2,6 км. Доступ к качественной питьевой воде получат порядка 350 человек. Ещё почти 2,5 тысяч жителей обеспечены в Мухоршибири централизованным водоснабжением.На 2024 год объём финансирования составил более 1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 990 млн рублей. По итогам реализации проектов обеспечены питьевой водой 59,3 % от общего населения в республике, и 89 % городского населения.В прошедшем году впервые прошло масштабное благоустройство в сёлах Бурятии. В Кабанске в короткие сроки благоустроен парк «Сфера». Создано современное многофункциональное пространство. Построены площадки детские и для сезонных инсталляций, под торговые павильоны, игр с мячом, а также скейт-зона.В 2023 году шесть населённых пунктов Бурятии выиграли гранты на благоустройство, благодаря этому общественные пространства обновляются в Северобайкальске, Гусиноозерске, Закаменске, Кабанске, Сотниково и Кырене.Второй год наблюдается рост строительства многоквартирных домов в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По сравнению с 2022 годом возведение многоквартирных домов в республике выросло в три с половиной раза. В 2022 году в многоквартирных домах было сдано более 41 тыс. кв. м, в 2024 году – 143 тыс. кв. м.Летом 2024 года вручили ключи от новых квартир детям-сиротам. Для них построены два многоквартирных дома в Мухоршибири и Тарбагатае. Каждый дом рассчитан на 36 благоустроенных квартир. Дома двухподъездные, трёхэтажные, площади квартир от 28 до 32 квадратных метров. Квартиры оборудованы всем необходимым: отделка, санузел, кухня, на придомовой территории оборудована детская площадка.В Гусиноозёрске из аварийного жилья переехали 94 семьи, также по этой программе заканчивается строительство двух многоквартирных домов в Северобайкальске на 137 квартир.В восьми районах республики продолжается возведение домов для врачей и учителей. Эта мера поддержки принята для привлечения кадров в медицинские и образовательные учреждения. Новое жилье для врачей, учителей ввели в Еравнинском районе, в скором времени введут ещё в семи районах республики: Джидинском, Кабанском, Кяхтинском, Тункинском, Хоринском, Кижингинском, Заиграевском