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В Бурятии ожидается переменная облачность

В Бурятии ожидается переменная облачность
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местами может выпасть снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 января по республике будет наблюдаться переменная облачность. По Прибайкалью и северной половине Бурятии местами пройдёт небольшой снег. По остальной территории преимущественно без осадков. Днём в горах Восточного Саяна возможно выпадение небольшого количества снега.

Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах до 13 м/с, позёмок. Температура днём -12…-17°, местами -18…-23°, по Прибайкалью до -5…-10°.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -15…-17°.
Бурятия прогноз погоды

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