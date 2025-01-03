В Бурятии ожидается переменная облачность

Местами может выпасть снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 января по республике будет наблюдаться переменная облачность. По Прибайкалью и северной половине Бурятии местами пройдёт небольшой снег. По остальной территории преимущественно без осадков. Днём в горах Восточного Саяна возможно выпадение небольшого количества снега.
Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах до 13 м/с, позёмок. Температура днём -12…-17°, местами -18…-23°, по Прибайкалью до -5…-10°.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -15…-17°.
Местами может выпасть снег
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