В Бурятии ожидается переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 января по республике будет наблюдаться переменная облачность. По Прибайкалью и северной половине Бурятии местами пройдёт небольшой снег. По остальной территории преимущественно без осадков. Днём в горах Восточного Саяна возможно выпадение небольшого количества снега.Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах до 13 м/с, позёмок. Температура днём -12…-17°, местами -18…-23°, по Прибайкалью до -5…-10°.В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -15…-17°.