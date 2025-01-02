В Бурятии за год модернизировали 18 объектов культуры

В 2024 году в Бурятии в целях развития социальной инфраструктуры модернизировано 18 объектов культуры. Это дома культуры в сёлах Гарам, Булум, Зырянск, Хангир, Ошурково, Ангыр, Улбугай, Онохой, Заиграево, Усть-Баргузин, а также Сосново-Озёрская детская школа искусств, библиотеки в Адамово, Кяхте, филиалы централизованной библиотечной системы Улан-Удэ № 6 и № 19, музей истории и развития традиционных народных промыслов в селе Курумкан, историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района и государственный Русский драматический театр им. Н. А. Бестужева.Три детские школы искусств оснащены новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием и учебно-методической литературой. Для Кяхтинского района приобретён автоклуб – передвижной многофункциональный центр для обслуживания сельского населения.В 2024 году современное выставочно-экспозиционное, мультимедийное оборудование появилось в двух музеях: музей истории и развития традиционных народных промыслов в Курумканском районе и историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района имени Н. К. Киселевой. Кроме того, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности, оснащены три театра.- В рамках федерального проекта «Творческие люди» работники культуры Бурятии повышают свою квалификацию в ведущих вузах страны. Всего в 16 центрах повышения квалификации прошли обучение 314 человек. В 2024 году оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучшим сельским учреждениям культуры на общую сумму 1,8 млн рублей, - сообщили в пресс-служба правительства РБ.Также продолжена реализация проекта «Волонтёры культуры», направленной на поддержку различных культурных мероприятий, организаций и учреждений. Количество участников общественного движения «Волонтёры культуры» в Бурятии составляет порядка 3 500 человек. В рамках федерального проекта «Цифровая культура» продолжена работа по оцифровке книжных памятников, рукописей и печатных изданий, которые имеют историческую, духовную, материальную и культурную ценность.К 300-летию основания Кяхты продолжено строительство в городе дома культуры. В Улан-Удэ продолжено строительство национального музея Бурятии и Театра «Байкал», центра культурного развития в городе Бабушкин и реконструкция здания театра кукол «Ульгэр». Начата реконструкция производственного корпуса №10 приборостроительного завода под размещение центра креативных индустрий.Всего в прошлом году в сферу культуры было привлечено 2,9 млрд рублей из федерального бюджета. Из средств республиканского бюджета на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в течение года направлено 14,6 млн рублей (Кяхтинская централизованная библиотечная система, библиотека в Адамово, дом культуры в Онохое).В прошлом году около трёхсот представителей Бурятии приняли участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана» в Булганском аймаке Монголии. 30 июня традиционно в Улан-Удэ прошёл спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан». В 2024 году он был посвящён столетию со дня проведения первого всебурятского праздника «Сурхарбан».Также в 2024 году проведён ряд мероприятий в области кинематографии: II международный кинофестиваль детских, юношеских и семейных фильмов «Хрустальный нерпёнок», международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм «Свидание с Россией в Бурятии», форум регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток». На берегу озера Байкал прошло представление, собравшее более тысячи зрителей, «Балет на Байкале. Бурятия». Проект «Музейные маршруты России» стал площадкой для коммуникации представителей музейного сообщества России всех уровней, цель которого — продвижение музеев на всей территории страны, стимулирование туристических потоков в объекты культуры.- Этнографический музей стал площадкой для реализации всероссийского проекта «Большие семейные выходные», приуроченного к Году семьи. В музее прошли около 70 мероприятий, проведённых различными учреждениями культуры, - добавили в пресс-службе правительства РБ.