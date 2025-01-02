Названы самые популярные имена Забайкалья 2024 года

В департаменте ЗАГС Забайкалья проанализировали, какие имена для новорождённых края были в уходящем году самыми популярными, а какие – редкими.В тройках лидеров среди мужских имён находятся Артём - 235 наречений, Матвей – 194, третье место у Александра – 193 наречения. Среди женщин лидерами стали София (199) и Софья (74), Ева – 178 наречений и Милана – 153.Чаще всего в 2024 году новорождённым мальчикам также давали имена Михаил, Максим, Илья, Богдан, Иван, Дмитрий, Егор. Девочкам – Виктория, Варвара, Анна, Мирослава, Дарья, Алиса, Василиса.По одному наречению в 2024 году среди мальчиков встретились такие имена, как Яков, Влад, Прохор, Наум, Ким, Всеволод, Фёдор, Фадей, Архип, Корней, Илия, Ермолай, Властислав, Вальдемар. Без тёзок среди девочек в ушедшем году остались Дина, Рената, Римма, Лада, Милания, Юлианна, Наталия, Анисья, Аксенья, Весения, Дарима, Алёна, Таисья, Ефросинья.Два Добрыни Никитича родились в Забайкалье: в Могойтуйском и Чернышевском районах. Добавим, что осенью 2023 года Добрыня Никитич родился в Агинском районе. Теперь на территории Забайкальского края есть три младенца с именем богатыря.В семье жителей города Могочи Андрея и Людмилы трое детей с именами, начинающимися с буквы «а»: Алина, Алексей и Александр.А в семье жителей посёлка Могойтуй Амгалана Юрьевича и Хандацырен Юрьевны таких детей шесть. В апреле у пары родилась двойня: Амина и Амира. День рождения девочек совпал с днём рождения их дедушки. Эти малышки – первые двойняшки, родившиеся в Могойтуйском районе с начала года. Девочки стали пятым и шестым ребёнком – до этого у супругов родилось четыре мальчика: Аюша, Айдар, Ананда и Аюр. Кроме этого, родители, у которых одинаковое отчество, также родились в один день одного года. Супруги живут в счастливом браке более 12 лет, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.