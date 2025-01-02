В Бурятии развернётся музыкальный молодёжный фестиваль

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В Бурятии состоится фестиваль «Созвездие молодых – 2025». Откроет мероприятие сольное выступление Софьи Алексеевой (флейта). Концертмейстером выступит Баир Борбоев.
Как сообщили в колледже искусств им. П. И. Чайковского, Софья – выпускница Казанской государственной консерватории им. Жиганова (флейта). В настоящий момент она является преподавателем колледжа и артисткой оркестра Бурятского театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова.
Музыкальное мероприятие пройдёт 29 января в окружении произведений искусства в художественном музее им. Ц. Сампилова в Улан-Удэ.
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