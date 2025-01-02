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В райцентре Бурятии состоится республиканский турнир по хоккею

В райцентре Бурятии состоится республиканский турнир по хоккею
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участвовать будут ветераны спорта

На этой неделе в Кижингинском районе Бурятии пройдёт республиканский турнир по хоккею с мячом среди ветеранов. Соревнования посвятят памяти игрока команды «Юность», многократного победителя и призёра республиканских зимних сельских игр по хоккею с мячом, лауреата премии «Лучший бомбардир» ветеранских турниров по хоккею с мячом Баира Базаржапова.

Как сообщили в администрации района, турнир проведут с 4 по 5 января в селе Кижинга. Местом проведения станет местная ДЮСШ. Начало турнира запланировано на 10:00.

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Бурятия спорт хоккей с мячом

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