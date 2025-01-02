Новый год в России прошёл без происшествий

Сотрудники российской полиции обеспечили общественный порядок во время новогодних мероприятий
По стране празднование Нового года прошло без происшествий. Об этом сообщило МВД по Республике Бурятия.
В ночь на 1 января 2025 года на территории Российской Федерации состоялись 3,5 тыс. новогодних мероприятий, в которых приняли участие более 2,2 млн человек. К обеспечению общественного порядка были привлечены 41,3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур.
- Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения массовых мероприятий, - отметили в полиции.
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