Новый год в России прошёл без происшествий

По стране празднование Нового года прошло без происшествий. Об этом сообщило МВД по Республике Бурятия.В ночь на 1 января 2025 года на территории Российской Федерации состоялись 3,5 тыс. новогодних мероприятий, в которых приняли участие более 2,2 млн человек. К обеспечению общественного порядка были привлечены 41,3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур.- Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения массовых мероприятий, - отметили в полиции.