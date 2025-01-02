Иркутская сборная выиграла Первую лигу КВН

Сборная Иркутской области одержала победу в финале Первой лиги КВН в Перми. За звание лучшей она сразилась с командами из Владивостока, Ставрополя, Томска, Челябинска и Курганской области.Как сообщили в областном правительстве, по итогам игры первое место в финале вместе со сборной Иркутской области разделила команда из Курганской области «Джентльмены удачи». Второе место досталось команде «Мультиплекс», третье место разделили команды «Диккенс например» и «Между нами». Четвёртое место забрала Томская сборная.- Я горжусь сборной Иркутской области, которая продемонстрировала блестящую игру в финале первой лиги КВН. Она показала отличный результат, на который ориентируется вся наша молодёжь. Мы и дальше будем развивать и поддерживать это движение. Так, в этом году уже традиционно провели второй кубок губернатора по КВН и первую за 10 лет в регионе школу КВН, – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.