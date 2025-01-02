02 января

01 января

Популярное

Иркутская сборная выиграла Первую лигу КВН

Иркутская сборная выиграла Первую лигу КВН
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Мероприятие проводилось в Перми

Сборная Иркутской области одержала победу в финале Первой лиги КВН в Перми. За звание лучшей она сразилась с командами из Владивостока, Ставрополя, Томска, Челябинска и Курганской области.

Как сообщили в областном правительстве, по итогам игры первое место в финале вместе со сборной Иркутской области разделила команда из Курганской области «Джентльмены удачи». Второе место досталось команде «Мультиплекс», третье место разделили команды «Диккенс например» и «Между нами». Четвёртое место забрала Томская сборная.

- Я горжусь сборной Иркутской области, которая продемонстрировала блестящую игру в финале первой лиги КВН. Она показала отличный результат, на который ориентируется вся наша молодёжь. Мы и дальше будем развивать и поддерживать это движение. Так, в этом году уже традиционно провели второй кубок губернатора по КВН и первую за 10 лет в регионе школу КВН, – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Иркутская область КВН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за год модернизировали 18 объектов культуры
В Бурятии за год модернизировали 18 объектов культуры
Общество, 02.01.2025
В правительстве республики поделились культурными итогами уходящего года
Иркутская сборная выиграла Первую лигу КВН
Иркутская сборная выиграла Первую лигу КВН
Общество, 02.01.2025
Мероприятие проводилось в Перми
В Бурятии определят лучшее событийное мероприятие в сельской местности
В Бурятии определят лучшее событийное мероприятие в сельской местности
Общество, 02.01.2025
Выигранные субсидии раздадут бюджетам муниципальных образований
Новый год в России прошёл без происшествий
Новый год в России прошёл без происшествий
Общество, 02.01.2025
Сотрудники российской полиции обеспечили общественный порядок во время новогодних мероприятий
В 2024 году в Забайкалье родились 91 двойня и 1 тройня
В 2024 году в Забайкалье родились 91 двойня и 1 тройня
Общество, 02.01.2025
Первая двойня появилась в Красночикойском районе
В Бурятии подсчитали жителей, заключивших соцконтракт в 2024 году
В Бурятии подсчитали жителей, заключивших соцконтракт в 2024 году
Общество, 02.01.2025
Своё дело открыли около тысячи граждан республики
В Новый год в Иркутской области на свет появился 21 малыш
В Новый год в Иркутской области на свет появился 21 малыш
Общество, 02.01.2025
Первым стал мальчик, родившийся в областном центре
В Бурятии пробежали «новогоднюю» дистанцию
В Бурятии пробежали «новогоднюю» дистанцию
Общество, 02.01.2025
Она составила ровно 2025 метров
В Улан-Удэ завершили прокладку нового водопровода
В Улан-Удэ завершили прокладку нового водопровода
Общество, 02.01.2025
Он обеспечит водой южную часть города
В Улан-Удэ по прогнозу будет небольшой снег
В Улан-Удэ по прогнозу будет небольшой снег
Общество, 02.01.2025
По Бурятии обещают переменную облачность
Первой в 2025 году в Бурятии родилась девочка
Первой в 2025 году в Бурятии родилась девочка
Общество, 01.01.2025
Она появилась в стенах городского перинатального центра
В Бурятии провели турнир по волейболу
В Бурятии провели турнир по волейболу
Общество, 01.01.2025
Его посвятили памяти ветеранов ВОВ
На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
Общество, 01.01.2025
Зимний волшебник временно поселился в Нижнеангарске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^