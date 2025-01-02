В 2024 году в Забайкалье родились 91 двойня и 1 тройня

91 двойня и одна тройня родились в Забайкалье в ушедшем году. Первая двойня 2024 года родилась в Красночикойском районе. Две девочки родились в семье Владимира и Елены. Малышкам дали имена Кира и Мира. Девочки стали третьим и четвертым ребёнком, у них есть сестра - 13-летняя Дарья, и брат – двухлетний Роман.Тройня 2024 года в Забайкалье родилась в Нерчинском районе. Два мальчика и девочка родились у супругов Сергея и Любови. Малышей назвали Иван, Михаил и Анна. Семья проживает в посёлке Приисковый, у них есть трёхлетний сын Фёдор.Среди двоен, которые родились первыми в 2024 году в своих районах, несколько были королевскими – в них родились мальчик и девочка. Так в Читинском районе, первой двойней стали Аделина и Богдан, первенцы у пары Дениса и Арины, в Хилокском – Александр и Арюна, в Петровск-Забайкальском Таисия и Кирилл. Первой двойней Оловяннинского района стали Варвара и Василиса, в этом же районе родились девочки с необычными именами - Афина и Эвелина. В Нерчинско-Заводском муниципальном округе первой двойней стали Ярослав и Вячеслав, в Могочинском районе - Захар и Макар, в Улётовском районе – Арина и Полина.Необычное «нашествие двойняшек» в апреле отметили специалисты отдела ЗАГС Черновского района города Читы. За месяц четыре пары родителей пришли сюда, чтобы зарегистрировать рождение двоен. Первая королевская – у читинцев Вадима и Дарьи, у них родились дети Ульяна и Дмитрий. В семье Ивана и Ксении родились Матвей и Дарья, став их вторым и третьим ребёнком. В третьем случае в семье Евгения и Ольги родились два мальчика - Александр и Арсений. Они сделали родителей многодетными - в семье есть ещё двое детей. Супруги Саян и Вера проживают в посёлке Застепь, у них родились Ардан и Анжилма. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.