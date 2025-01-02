02 января

01 января

Популярное

В 2024 году в Забайкалье родились 91 двойня и 1 тройня

В 2024 году в Забайкалье родились 91 двойня и 1 тройня
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Первая двойня появилась в Красночикойском районе

91 двойня и одна тройня родились в Забайкалье в ушедшем году. Первая двойня 2024 года родилась в Красночикойском районе. Две девочки родились в семье Владимира и Елены. Малышкам дали имена Кира и Мира. Девочки стали третьим и четвертым ребёнком, у них есть сестра - 13-летняя Дарья, и брат – двухлетний Роман.

Тройня 2024 года в Забайкалье родилась в Нерчинском районе. Два мальчика и девочка родились у супругов Сергея и Любови. Малышей назвали Иван, Михаил и Анна. Семья проживает в посёлке Приисковый, у них есть трёхлетний сын Фёдор.

Среди двоен, которые родились первыми в 2024 году в своих районах, несколько были королевскими – в них родились мальчик и девочка. Так в Читинском районе, первой двойней стали Аделина и Богдан, первенцы у пары Дениса и Арины, в Хилокском – Александр и Арюна, в Петровск-Забайкальском Таисия и Кирилл. Первой двойней Оловяннинского района стали Варвара и Василиса, в этом же районе родились девочки с необычными именами - Афина и Эвелина. В Нерчинско-Заводском муниципальном округе первой двойней стали Ярослав и Вячеслав, в Могочинском районе - Захар и Макар, в Улётовском районе – Арина и Полина.

Необычное «нашествие двойняшек» в апреле отметили специалисты отдела ЗАГС Черновского района города Читы. За месяц четыре пары родителей пришли сюда, чтобы зарегистрировать рождение двоен. Первая королевская – у читинцев Вадима и Дарьи, у них родились дети Ульяна и Дмитрий. В семье Ивана и Ксении родились Матвей и Дарья, став их вторым и третьим ребёнком. В третьем случае в семье Евгения и Ольги родились два мальчика - Александр и Арсений. Они сделали родителей многодетными - в семье есть ещё двое детей. Супруги Саян и Вера проживают в посёлке Застепь, у них родились Ардан и Анжилма. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

Забайкальский край двойня тройня дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за год модернизировали 18 объектов культуры
В Бурятии за год модернизировали 18 объектов культуры
Общество, 02.01.2025
В правительстве республики поделились культурными итогами уходящего года
Иркутская сборная выиграла Первую лигу КВН
Иркутская сборная выиграла Первую лигу КВН
Общество, 02.01.2025
Мероприятие проводилось в Перми
В Бурятии определят лучшее событийное мероприятие в сельской местности
В Бурятии определят лучшее событийное мероприятие в сельской местности
Общество, 02.01.2025
Выигранные субсидии раздадут бюджетам муниципальных образований
Новый год в России прошёл без происшествий
Новый год в России прошёл без происшествий
Общество, 02.01.2025
Сотрудники российской полиции обеспечили общественный порядок во время новогодних мероприятий
В 2024 году в Забайкалье родились 91 двойня и 1 тройня
В 2024 году в Забайкалье родились 91 двойня и 1 тройня
Общество, 02.01.2025
Первая двойня появилась в Красночикойском районе
В Бурятии подсчитали жителей, заключивших соцконтракт в 2024 году
В Бурятии подсчитали жителей, заключивших соцконтракт в 2024 году
Общество, 02.01.2025
Своё дело открыли около тысячи граждан республики
В Новый год в Иркутской области на свет появился 21 малыш
В Новый год в Иркутской области на свет появился 21 малыш
Общество, 02.01.2025
Первым стал мальчик, родившийся в областном центре
В Бурятии пробежали «новогоднюю» дистанцию
В Бурятии пробежали «новогоднюю» дистанцию
Общество, 02.01.2025
Она составила ровно 2025 метров
В Улан-Удэ завершили прокладку нового водопровода
В Улан-Удэ завершили прокладку нового водопровода
Общество, 02.01.2025
Он обеспечит водой южную часть города
В Улан-Удэ по прогнозу будет небольшой снег
В Улан-Удэ по прогнозу будет небольшой снег
Общество, 02.01.2025
По Бурятии обещают переменную облачность
Первой в 2025 году в Бурятии родилась девочка
Первой в 2025 году в Бурятии родилась девочка
Общество, 01.01.2025
Она появилась в стенах городского перинатального центра
В Бурятии провели турнир по волейболу
В Бурятии провели турнир по волейболу
Общество, 01.01.2025
Его посвятили памяти ветеранов ВОВ
На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
Общество, 01.01.2025
Зимний волшебник временно поселился в Нижнеангарске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^