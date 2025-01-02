В Новый год в Иркутской области на свет появился 21 малыш

В медучреждениях Иркутской области в новогоднюю ночь появился на свет 21 малыш: 12 мальчиков и 9 девочек. Первым был мальчик, роды приняли в перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы.Как сообщили в пресс-служба министерства здравоохранения региона, всего в областном перинатальном центре в ночь на 1 января родилось 6 мальчиков и 4 девочки, в Иркутском городском перинатальном центре – по одному представителю обеих полов. По два мальчика и одной девочке родились в Ангарске и в медсанчасти ИАПО в Иркутске-2. Один мальчик – в Братске и по одной девочке – в Жигалово и Киренске.Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии минздрава Иркутской области, руководитель перинатального центра региона Наталья Протопопова отметила, что в праздники центр работает в штатном режиме.- 31 декабря в основном у нас рожали женщины из разных территорий Иркутской области: Братска, Саянска, Боханского района. А в ночь на 1 января первым на свет появился мальчик-иркутянин. Папа и мама очень счастливы, - поделилась Наталья Протопопова.