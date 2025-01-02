В Бурятии пробежали «новогоднюю» дистанцию

Вчера, в первый день нового года, в Бурятии состоялся традиционный новогодний «Забег обещаний». Акцию провели в Улан-Удэ, в парке «Юбилейный».Главная цель мероприятия не скорость, а исполнение желаний. Участники, многие из которых были в ярких новогодних костюмах, пробежали дистанцию 2025 метров, прикрепив свои желания на одежду. Забег собрал более 200 участников и стал ярким стартом нового года.- Это создало атмосферу волшебства и веселья, – сообщили в пресс-службе правительства РБ. - Для тех, кто не успел присоединиться, напоминаем: бегать и загадывать желания можно каждый день!