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В Бурятии подсчитали жителей, заключивших соцконтракт в 2024 году

В Бурятии подсчитали жителей, заключивших соцконтракт в 2024 году
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Своё дело открыли около тысячи граждан республики

В Бурятии в 2024 году 933 гражданина заключили социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности, 58 из них зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, остальные 875 – как самозанятые. Они получили финансовую поддержку на общую сумму составило 291,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

– Главной целью социального контракта является преодоление семьёй трудной жизненной ситуации и повышение доходов. Мы предоставляем такую помощь гражданам и семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в размере 16 844 рублей. В соответствии с федеральным проектом «Многодетная семья», входящим в состав национального проекта «Семья», с 2025 года социальные контракты в приоритетном порядке будут заключаться с малоимущими многодетными семьями. Мы эту работу начали ещё в 2024 году, – отметила заместитель министра социальной защиты населения Анастасия Меринова.

Одно из направлений по предоставлению гражданам государственной помощи на основании социального контракта – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. По этому виду размер помощи может быть оказан на сумму до 350 тыс. рублей в зависимости от масштаба планируемого вида деятельности. Социальный контракт заключается сроком на один год. Обязательное условие для получения – защита бизнес-плана и успешное прохождение тестирования в отделах социальной защиты на платформе «МСП.РФ», определяющего уровень навыков предпринимательства. Гражданин обязательно должен встать на учёт в налоговом органе в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.

Сумму выплаты гражданин может направить на закупку необходимых материалов и средств, согласно бизнес-плану, также определенную долю, при необходимости, направить на рекламу, на аренду помещений, приобретение носителей электронной подписи, приобретение программного обеспечения.

В министерстве соцзащиты как наиболее интересные виды индивидуальной предпринимательской деятельности граждан отмечают следующие:
– пошив одежды, в том числе традиционной бурятской;
– ковка различных видов изделий (ограждения, калитки, ворота, столы, стулья и т.д.);
– производство изделий из дерева (столы, стулья, сундуки, шкафы, корпусная мебель);
– производство изделий из бетона (железобетонные кольца, тротуарные плиты и т.д.);
– производство изделий из кожи (сумки, ремни, кошельки, обувь, аксессуаров);
– строительство печи и каминов;
– изготовление пекарной продукции (кондитерские и хлебобулочные изделия);
– образовательные услуги (репетиторство, научные и творческие кружки и т.д.).

После окончания социального контракта проводится мониторинг в течение 12 месяцев на предмет дальнейшего ведения предпринимательской деятельности и получения доходов. Также проводится оценка эффективности его реализации.

Ежегодно устанавливаются показатели эффективности реализации социального контракта. За 2024 год доля граждан, охваченных социальным контрактом (с учётом членов семьи), доходы которых увеличились по окончании контракта в сравнении с доходами этих граждан (семьи) до его заключения составила 90,8 % при плане 84,5 %. Доля граждан, охваченных социальным контрактом (с учётом членов семьи), доходы которых превысил величину прожиточного минимума, по окончании социального контракта составила 63,8 % при плане 37,2 %.

В следующем году планируется заключить 905 социальных контрактов по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 300,5 млн рублей.

Бурятия социальный контракт

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