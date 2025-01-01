Военнослужащие Бурятии передали свои новогодние подарки детям ДНР

Бойцы из Бурятии, которые несут службу в зоне специальной военной операции, устроили настоящий новогодний праздник для детей одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.Подарки в мешочках с надписью «Шэнэ Жэлээр!» отправлены бойцам из Бурятии ещё в декабре. Наши земляки стали добрыми волшебниками и передали свои подарки детям прифронтовой территории.– Во-первых, хотел сказать спасибо огромное нашим землякам. Решили свои подарки вручить детям в эту нелёгкую и трудную минуту. И тем самым увидели на их лицах радость, веселье, как они были довольны, когда получили от нас эти подарки. Мы приехали, вошли во взаимодействие с администрацией местного населённого пункта и определились сколько нужно детям подарки и соответственно уже со своего базового района подготовили собрались и вот на этой нашей машине боевой привезли подарочки, – рассказал заместитель командира батальона.Некоторые из военнослужащих вспомнили свои гражданские профессии. Один из них работал аниматором – легко перевоплотился в Деда Мороза и погрузил детей в атмосферу праздника.– До мобилизации я работал аниматором, то есть вся моя работа – это работа с детьми, работа с эмоциями. И как появилась возможность поздравить детей Донецкой Народной Республики, мы воспользовались этой возможностью. И сегодня мы подарили детям подарки, с детьми поиграли, пообщались. Всё довольно прошло в такой уютной атмосфере, – пояснил заместитель командира роты.Бойцы были рады поделиться праздником с детьми, которые напомнили им о своих дочерях и сыновьях. И местные жители отмечают, что погружение в праздник состоялось, дети с удовольствием играли и рассказывали стихи.Как сообщили в пресс-служба правительства РБ, в ноябре 2024 года на заседании республиканского оперативного штаба по вопросам поддержки участников спецоперации и ДНР было принято решение о составе подарка. В декабре тысячи подарков были доставлены в зону специальной военной операции военнослужащим из Бурятии.