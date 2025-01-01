Первой в 2025 году в Бурятии родилась девочка

В новом 2025 году первой в Бурятии родилась девочка. Малышка появилась на свет 1 января в 00:35 в стенах городского перинатального центра города Улан-Удэ. Девочка весит ровно 3 кг и ростом 51 см. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.- Поздравляю родителей и что особенно радует, это уже третий ребёнок в семье. Желаю здоровья, счастья и благополучия малышке и её семье! – поздравил глава.Малышку и её маму пришла поздравить зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова. Новорожденной пожелали расти большой и здоровой.Всего в Бурятии в новогоднюю ночь родилось четверо детей.