Первой в 2025 году в Бурятии родилась девочка

Она появилась в стенах городского перинатального центра
В новом 2025 году первой в Бурятии родилась девочка. Малышка появилась на свет 1 января в 00:35 в стенах городского перинатального центра города Улан-Удэ. Девочка весит ровно 3 кг и ростом 51 см. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
- Поздравляю родителей и что особенно радует, это уже третий ребёнок в семье. Желаю здоровья, счастья и благополучия малышке и её семье! – поздравил глава.
Малышку и её маму пришла поздравить зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова. Новорожденной пожелали расти большой и здоровой.
Всего в Бурятии в новогоднюю ночь родилось четверо детей.
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Она появилась в стенах городского перинатального центра
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