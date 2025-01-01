В Бурятии провели турнир по волейболу

Его посвятили памяти ветеранов ВОВ
Накануне Нового года в Улан-Удэ состоялся турнир по волейболу среди ветеранов. Он был посвящён памяти героев Великой Отечественной войны.
Как сообщает федерация волейбола РБ, соревнования прошли в трёх возрастных группах. По результатам турнира призёрами стали:
Первая возрастная группа (женщины 35-45 лет, мужчины 40-50 лет)
1 место – «Ударник»
2 место – БГСХА
3 место – «Горожане»
4 место – «Джида»
5 место – «Байкал»
Вторая возрастная группа (женщины 45-55 лет, мужчины 50-60 лет)
1 место – «Бургэд»
2 место – Закаменск
Третья возрастная группа (женщины 55+, мужчины 60+)
1 место – Городской совет ветеранов
2 место – Закаменск
3 место – «Локомотив»
4 место – Советский район
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