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В Бурятии провели турнир по волейболу

В Бурятии провели турнир по волейболу
Общество,  Фото:федерация волейбола РБ
Его посвятили памяти ветеранов ВОВ

Накануне Нового года в Улан-Удэ состоялся турнир по волейболу среди ветеранов. Он был посвящён памяти героев Великой Отечественной войны.

Как сообщает федерация волейбола РБ, соревнования прошли в трёх возрастных группах. По результатам турнира призёрами стали:

Первая возрастная группа (женщины 35-45 лет, мужчины 40-50 лет)
1 место – «Ударник»
2 место – БГСХА
3 место – «Горожане»
4 место – «Джида»
5 место – «Байкал»

Вторая возрастная группа (женщины 45-55 лет, мужчины 50-60 лет)
1 место – «Бургэд»
2 место – Закаменск

Третья возрастная группа (женщины 55+, мужчины 60+)
1 место – Городской совет ветеранов
2 место – Закаменск
3 место – «Локомотив»
4 место – Советский район

Бурятия спорт волейбол

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