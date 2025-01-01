В Бурятии открыли отремонтированный стационар Прибайкальской ЦРБ

В Бурятии в конце декабря открыл свои двери после капитального ремонта стационар Прибайкальской центральной районной больницы.Как сообщили в министерстве здравоохранения РБ, на проведение капитального ремонта стационара было выделено более 59 млн рублей. Были выполнены следующие работы: замена трубопровода систем водоснабжения и канализации, системы отопления с установкой радиаторов, монтаж приточно-вытяжной вентиляционной системы, замена электроосвещения, электроснабжения, вводно-распределительного устройства, кровли, устройство тёплого тамбура и другие. Также был проведён комплекс общестроительных работ.- Все жители Прибайкальского района под Новый год получили такой замечательный подарок — современный обновлённый стационар. Благодаря проведённому капремонту в районе созданы комфортные, благоприятные условия для прохождения нашими пациентами стационарного лечения, что положительно отразится на качестве оказания медицинской помощи населению и эффективной работе наших медицинских работников, — отметила зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.