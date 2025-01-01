На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза

В конце декабря в Северо-Байкальском районе открылась резиденция Деда Мороза. Она появилась в Нижнеангарске, на территории районной библиотеки.- Праздник стал ярким началом зимних каникул, подарив гостям радость и атмосферу настоящего волшебства, - сообщили в районной администрации. - Главные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка вместе с кроликом, тигром и драконом устроили красочное представление, вовлекая детей и взрослых в атмосферу праздника.Открытие резиденции Деда Мороза подарило множество ярких эмоций и стало символом приближающегося Нового года. Как отметили в администрации, подвижные игры, хороводы, фото на память не оставили ребят равнодушными. Родители не только радовались за своих детей, но и сами включались в конкурсы. Сказочные персонажи веселили детей, с удовольствием играли с ними в весёлые игры.- Сегодня настоящий праздник для наших ребят. Они целый год ждали, чтоб увидеть Деда Мороза и Снегурочку. Кругом весёлый детский смех, сияющие глаза ребят и такая тёплая атмосфера, - поделилась Галина Касенова, жительница посёлка Нижнеангарск.