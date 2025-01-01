01 января

31 декабря

Популярное

На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза

На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
Общество,  Фото:администрация Северо-Байкальского района
Зимний волшебник временно поселился в Нижнеангарске

В конце декабря в Северо-Байкальском районе открылась резиденция Деда Мороза. Она появилась в Нижнеангарске, на территории районной библиотеки.

- Праздник стал ярким началом зимних каникул, подарив гостям радость и атмосферу настоящего волшебства, - сообщили в районной администрации. - Главные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка вместе с кроликом, тигром и драконом устроили красочное представление, вовлекая детей и взрослых в атмосферу праздника.

Открытие резиденции Деда Мороза подарило множество ярких эмоций и стало символом приближающегося Нового года. Как отметили в администрации, подвижные игры, хороводы, фото на память не оставили ребят равнодушными. Родители не только радовались за своих детей, но и сами включались в конкурсы. Сказочные персонажи веселили детей, с удовольствием играли с ними в весёлые игры.

- Сегодня настоящий праздник для наших ребят. Они целый год ждали, чтоб увидеть Деда Мороза и Снегурочку. Кругом весёлый детский смех, сияющие глаза ребят и такая тёплая атмосфера, - поделилась Галина Касенова, жительница посёлка Нижнеангарск.

Северо-Байкальский район Бурятия Дед Мороз дети Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Первой в 2025 году в Бурятии родилась девочка
Первой в 2025 году в Бурятии родилась девочка
Общество, 01.01.2025
Она появилась в стенах городского перинатального центра
В Бурятии провели турнир по волейболу
В Бурятии провели турнир по волейболу
Общество, 01.01.2025
Его посвятили памяти ветеранов ВОВ
На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
Общество, 01.01.2025
Зимний волшебник временно поселился в Нижнеангарске
Прогулки по Улан-Удэ. 100 кадров 2024 года
Прогулки по Улан-Удэ. 100 кадров 2024 года
Общество, 01.01.2025
Полежать на площади, оседлать быка, погулять в дэгэлах, вернуться в СССР
В Бурятии открыли отремонтированный стационар Прибайкальской ЦРБ
В Бурятии открыли отремонтированный стационар Прибайкальской ЦРБ
Общество, 01.01.2025
На работы было затрачено более 59 млн рублей
В Улан-Удэ провели молебное пение на начало нового года
В Улан-Удэ провели молебное пение на начало нового года
Общество, 01.01.2025
Также были возглашены уставные многолетия
В Чите появился музей-чум
В Чите появился музей-чум
Общество, 01.01.2025
В нём расположены макет Титовской сопки и первобытные люди
Ушла из жизни легенда спорта Забайкалья
Ушла из жизни легенда спорта Забайкалья
Общество, 01.01.2025
Геннадий Ковалёв входил в сборную команду СССР по биатлону
Композитор из Бурятии победил в конкурсе медиакомпозиций
Композитор из Бурятии победил в конкурсе медиакомпозиций
Общество, 01.01.2025
Его работа является саундтреком к одноименному фильму
В Бурятии ожидается небольшой снег
В Бурятии ожидается небольшой снег
Общество, 01.01.2025
Днём около 15 градусов мороза
Глава Бурятии поздравил жителей республики с Новым годом
Глава Бурятии поздравил жителей республики с Новым годом
Общество, 01.01.2025
Руководитель региона подвёл итоги прошедшего года и наметил планы на будущее

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^