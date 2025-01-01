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В Забайкалье первыми детьми 2025 года стали Марк и Виолетта

В Забайкалье первыми детьми 2025 года стали Марк и Виолетта
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Новорождённые – долгожданные дети

Мальчик Марк и девочка Виолетта родились в первые минуты 2025 года в Забайкалье. Поздравить рожениц 1 января приехали представители властей края и Читы.

В 00:09 минут 2025 года в Забайкальском перинатальном центре родился Марк. В семье Татьяны это второй ребёнок. Разница с первым 20 лет. Родители рассказывают, что Марк — долгожданный ребёнок, планировали малыша давно, много лет не получалось забеременеть вторым ребёнком. Врачи рассказали, что Марк — абсолютно здоровый малыш, его вес 2 килограмма 850 граммов. Рост — 50 сантиметров.

Следом за Марком на свет в 00:52 появилась девочка Виолетта в семье Ксении и Сергея из Могочи. Вес малышки ровно 3 килограмма, а рост — 50 сантиметров. Родилась девочка в перинатальном центре краевой клинической больницы.

Виолетта также второй ребёнок в семье, разница со старшим братом у неё 12 лет. Мама девочки рассказывает, что давно хотела дочку, и имя малышке придумала ещё 12 лет назад.

Родители рассказали поздравляющим, что дата рождения очень красивая и действительно запоминающаяся — 01.01.2025 года. Всего за новогоднюю ночь в Забайкалье родились трое детей, ещё двое – утром 1 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Забайкальский край дети новорожденные

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