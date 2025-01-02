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В Бурятии определят лучшее событийное мероприятие в сельской местности

В Бурятии определят лучшее событийное мероприятие в сельской местности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Выигранные субсидии раздадут бюджетам муниципальных образований

В Бурятии объявлено о начале приёма заявок на предоставление в 2025 году субсидий бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности. Заявки начнут принимать с 13 января с 8:30.

Условиями предоставления субсидий являются предоставление муниципальным районом полного комплекта документов, а также наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе, предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия. Доля бюджетных ассигнований из местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, составляет не менее 5 % от сметы расходов на организацию и проведение событийного тематического мероприятия.

Дата и время окончания подачи заявок участников конкурса: 1 февраля в 17:30. В случае если событийное тематическое мероприятие проводится на территории сельского поселения, указанные субсидии могут передаваться из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений в виде иных межбюджетных трансфертов, сообщает министерство туризма РБ.

Бурятия конкурс туризм

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