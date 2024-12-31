На севере Бурятии возможен сход лавин

По данным Бурятского гидрометцентра, с 08:00 31 декабря до 08:00 1 января в Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход снежных лавин.Туристам следует воздержаться от походов в горы, предупреждают в республиканском ГУ МЧС.

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