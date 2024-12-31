По данным Бурятского гидрометцентра, с 08:00 31 декабря до 08:00 1 января в Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход снежных лавин.
Туристам следует воздержаться от походов в горы, предупреждают в республиканском ГУ МЧС.
|
31 декабря
30 декабря
Популярное
|
На севере Бурятии возможен сход лавин
Общество, Фото:
Туристов призывают воздержаться от горных походов
По данным Бурятского гидрометцентра, с 08:00 31 декабря до 08:00 1 января в Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход снежных лавин.
Туристам следует воздержаться от походов в горы, предупреждают в республиканском ГУ МЧС.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их машина заглохла на трассе
Туристов призывают воздержаться от горных походов
Им назначили штрафы
Водитель из Якутии поблагодарил их
Песок, ёлки, дефиле
Актёр приглашает рыбаков на лёд
Для них провели экскурсию и личный приём
Опубликован график работы на ближайшие дни
Всего в Россию из украинского плена вернулись 150 военнослужащих
Последний день уходящего года в республике будет морозным
Горожане рассказали, что хотят успеть до праздника
В центре города появилась посвящённая ему памятная доска
К концу года цены на них взлетели до 6 с половиной миллионов рублей
Между испорченными замками и объявлениями от профессиональных взломщиков нашли странную связь
Они «болтаются» в середине и хвосте итогового рейтинга парламентариев
|
Загрузка...