На севере Бурятии работодатели не провели оценку условий труда

Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии два работодателя, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и производства хлебобулочных изделий, не провели специальную оценку условий труда на рабочих местах.Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании их провести специальную оценку условия труда рабочих мест для всех сотрудников организаций.Муйский районный суд исковые требования надзорного ведомства удовлетворил, решения суда исполнены.Кроме того, руководители привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Государственной инспекцией труда им назначены штрафы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.