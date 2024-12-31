На севере Бурятии работодатели не провели оценку условий труда

Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии два работодателя, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и производства хлебобулочных изделий, не провели специальную оценку условий труда на рабочих местах.
Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании их провести специальную оценку условия труда рабочих мест для всех сотрудников организаций.
Муйский районный суд исковые требования надзорного ведомства удовлетворил, решения суда исполнены.
Кроме того, руководители привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Государственной инспекцией труда им назначены штрафы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.