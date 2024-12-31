В Бурятии автоинспекторы ДПС вызволили из снежной ловушки автомобиль

Водитель из Якутии поблагодарил их
Днём 20 декабря сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кабанскому району Александр Куликов и Дмитрий Переушин, находясь на маршруте патрулирования, заметили автомобиль, слетевший в кювет в районе станции Тельная Кабанского района.
Водитель им рассказал, что машину занесло на зимней трассе. С проезжей части она слетела в кювет.
- Полицейские остановили один из проезжающих грузовых автомобилей и с помощью троса отбуксировали автомобиль из снежной ловушки, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Позже водитель - житель Республики Саха (Якутия) - выразил стражам порядка благодарность за оказанную помощь.
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