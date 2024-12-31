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В Бурятии автоинспекторы ДПС вызволили из снежной ловушки автомобиль

В Бурятии автоинспекторы ДПС вызволили из снежной ловушки автомобиль
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Водитель из Якутии поблагодарил их

Днём 20 декабря сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кабанскому району Александр Куликов и Дмитрий Переушин, находясь на маршруте патрулирования, заметили автомобиль, слетевший в кювет в районе станции Тельная Кабанского района.

Водитель им рассказал, что машину занесло на зимней трассе. С проезжей части она слетела в кювет.

- Полицейские остановили один из проезжающих грузовых автомобилей и с помощью троса отбуксировали автомобиль из снежной ловушки, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Позже водитель - житель Республики Саха (Якутия) - выразил стражам порядка благодарность за оказанную помощь.




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