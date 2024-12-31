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В Иркутской области полицейские помогли замерзающей на дороге семье

В Иркутской области полицейские помогли замерзающей на дороге семье
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Их машина заглохла на трассе

Накануне в ночью в полицию Иркутской области позвонил мужчина. Звонивший сообщил, что на автодороге Тайшет – Чуна - Братск его машина, в которой также находились жена и двое детей, сломалась и съехала с дороги, и они начали замерзать.

Экипаж патрульно-постовой службы в составе Александра Лунина, Виктора Иванина и Анатолия Шикалова тут же выехали на место. На 219 километре автодороги они заметили автомобиль и пересадили в служебный автотранспорт семью.

После того, как жители Усть-Кута обогрелись, полицейские отбуксировали их машину к ближайшей гостинице в городе Вихоревка, где они остались переждать мороз. На следующий день им удалось починить генератор в автомобиле и продолжить путь.

Глава семьи поблагодарил сотрудников полиции за оперативную помощь в сложной ситуации.


Иркутская область помощь

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