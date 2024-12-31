В Иркутской области полицейские помогли замерзающей на дороге семье

Накануне в ночью в полицию Иркутской области позвонил мужчина. Звонивший сообщил, что на автодороге Тайшет – Чуна - Братск его машина, в которой также находились жена и двое детей, сломалась и съехала с дороги, и они начали замерзать.Экипаж патрульно-постовой службы в составе Александра Лунина, Виктора Иванина и Анатолия Шикалова тут же выехали на место. На 219 километре автодороги они заметили автомобиль и пересадили в служебный автотранспорт семью.После того, как жители Усть-Кута обогрелись, полицейские отбуксировали их машину к ближайшей гостинице в городе Вихоревка, где они остались переждать мороз. На следующий день им удалось починить генератор в автомобиле и продолжить путь.Глава семьи поблагодарил сотрудников полиции за оперативную помощь в сложной ситуации.