Звёздным гостем «Байкальской рыбалки» станет актёр Александр Домогаров

Актёр приглашает рыбаков на лёд
Звёздным гостем «Байкальской рыбалки – 2025» (0+)
станет актёр Александр Домогаров. Он записал видеоприглашение и поздравил жителей региона с наступающим праздником.
- Будем рыбачить, выходим на лёд в селе Турка, а кое-кто даже уедет с хорошими призами. До встречи на льду. Я вас поздравляю с Новым годом, желаю вам всего самого-самого-самого, - обратился Александр Домогаров к жителям республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», «Байкальская рыбалка – 2025» состоится 28-29 марта
в Байкальской Гавани, в селе Турка Прибайкальского района Бурятии.
В 2025 году легендарный фестиваль пройдёт в 19-й раз.
В качестве главного приза участников ждёт автомобиль «Лада 4х4 Легенд». Рыбакам, занявшим второе место, подарят лодочный мотор «Ямаха», 30 л.с., за третье – четырёхместная лодка «Байкал». Лучшая женская команда получит туристические путёвки.
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