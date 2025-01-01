Глава Бурятии поздравил жителей республики с Новым годом

Дорогие земляки!



Заканчивается 2024 год, в истории нашей республики он запомнится своими большими достижениями и яркими впечатлениями. Мы открыли знаковые для республики объекты: новый терминал аэропорта «Байкал» и запустили «Озёрный» горно-обогатительный комбинат, приступили к строительству театра «Байкал», Национального музея. Мы отметили 50-летие БАМа.



Наши люди отличились своими ратными подвигами на поле боя и мирным трудом. Уже 20 воинов - тех, кто родился, служил и служит из других регионов, но в наших воинских частях, удостоены высочайшего звания «Герой России». Наш земляк - водитель разреза «Тугнуйский» удостоился высокого звания «Герой труда», учитель начальных классов и бурятского языка стала победителем всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка».



Хүн бүхэнэй хубида онсо мэдэрэл асарһан үшѳѳ нэгэ жэлнай

үнгэрбэ. Тэрэ хадаа Эхэ ороноймнай түүхэдэ ѳѳрын шарайтай, дабташагүй үйлэ хэрэгүүдтэй байдал үлэхэ.



Энэ сагые манай гүрэнэй шэнэ халаанууд оло дахин дурсаха юм.

Түби дэлхэйн бүхы орон нютагуудаар манай гүрэнэй домогто алдар үшѳѳ дахин һанагдаа.



Наша Родина регулярно сталкивается с вызовами. Столетиями на нашу землю приходит враг. В это время вся земля, вся большая Россия в период испытаний объединяется, и герои Родины встают на защиту. Наши воины уверенно идут вперёд и твёрдо знают, что именно они сегодня стоят на защите нашего настоящего и будущего, будущего наших детей. Но множество героев совершают свои подвиги незаметно своим ежедневным ратным трудом, выполняя приказы и проявляя лучшие человеческие качества, мужество и отвагу. Наша республика и вся страна объединены ради одной большой общей цели - ради Победы. Наши предприятия выпускают продукцию для нужд специальной военной операции. Наши волонтеры и неравнодушные граждане своими руками делают то, что нужно каждому бойцу. В общем, мы все стоим в месте. Наша республика и вся страна продолжает движение вперёд.



По решению нашего Президента на социальную поддержку в Бурятии направлено более 40 млрд рублей. В уходящем году мы приняли ряд совершенно новых мер поддержки многодетных семей. Это и бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное питание, компенсация стоимости обучения в учреждениях профессионального образования. В новом году мы обязательно продолжим работать над расширением возможностей помогать семьям с детьми. Дети - это будущее Бурятии, поэтому материнство и детство - вот приоритет нашей работы.



Уверенно продолжается реализация мастер-планов развития Улан-Удэ и Северобайкальска. Уже стартовала реновация центра Улан-Удэ, заканчивается строительство новой школы на 760 мест в центре города, продолжается разработка проекта межвузовского кампуса мирового уровня. Совсем скоро новый современный облик столицы Бурятии станет проступать все отчётливее.



Но мы также работаем в районах. Строим в районных центрах объекты культуры, спорта, здравоохранения, открываем поликлиники. Развиваем всю республику. Все это для того, чтобы были новые рабочие места, увеличивались доходы нашей республики, создавались и развивались отрасли экономики, в общем, чтобы жизнь была удобнее, интереснее, и все мы могли ещё больше гордиться нашей республикой.



В этот тёплый, уютный праздник, дорогие земляки, желаю всем нам, чтобы все мы были вместе, чтобы было больше улыбок, больше поводов для радости, чтобы тепло и уют окружали каждого. Пусть новый год принесет нам счастье, успех, и пусть процветает наша малая родина и наша большая страна.



Үнэн хүсэеэ мэдэһэн арад ямаршье хүндые дааха шадалтай. Суг хамта тоонтынгоо үндэр нэрые дээгүүр абажа ябая!



Та бүхэндэ шэнэ жэлдэ энхэ мэндые, аза жаргалые хүсэнэб!

Шэнэ жэлээр, элдин дэлгэр Буряадай арад зон!



Дорогие земляки! С Новым Годом! С новым счастьем!









