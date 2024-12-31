Впервые родственники осуждённых посетили УФИЦ в Улан-Удэ

В УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр) при исправительной колонии №7 впервые прошёл День открытых дверей. Родственники осуждённых к принудительным работам смогли посетить учреждение.Исполняющий обязанности начальника УФИЦ Бэлекто Эрдынеев рассказал гостям о специфике исполнения данного вида наказания, местах трудоустройства осужденных, а также об организации их досуга и полезной занятости.Для родственников провели экскурсию по общежитию, во время которой они смогли осмотреть жилые комнаты и бытовые помещения. Осуждённые, входящие в состав кружка художественной самодеятельности, подготовили для гостей концерт.В завершении мероприятия был организован приём осужденных и их родственников по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.