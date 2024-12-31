Минздрав Бурятии сообщил, где получить медицинскую помощь в новогодние праздники

В министерстве здравоохранения Бурятии сообщили, где получить медицинскую помощь в период новогодних праздников.На случай проблем со здоровьем в Улан–Удэ круглосуточно работают травмпункты по адресам: ул. Куйбышева, 18 и бульвар Карла Маркса, 12.Детский травмпункт находится в Детской республиканской клинической больнице по проспекту Строителей, 2а.С травмами глаз нужно обращаться в глазной травмпункт в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко по ул. Павлова, 12 (терапевтический корпус).Неотложную и экстренную стоматологическую помощь детям и взрослым в г. Улан-Удэ будут круглосуточно оказывать в Республиканской стоматологической поликлинике (ул. Пирогова, 15а) с 28 декабря по 9 января.В Иволгинской и Заиграевской районных больницах — кабинет стоматолога будет работать 30 декабря и 3, 6, 8 января (график уточняйте в учреждениях).Поликлиники в Улан–Удэ будут работать 30, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января с 9:00 до 15:00. В остальные дни с 10:00 до 15:00 в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи. Выездные бригады «неотложки» будут работать в те же дни, что и поликлиники, а также 4 января (вызов можно оформить с 8:00 до 19:00).