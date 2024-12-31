31 декабря

30 декабря

Популярное

Минздрав Бурятии сообщил, где получить медицинскую помощь в новогодние праздники

Минздрав Бурятии сообщил, где получить медицинскую помощь в новогодние праздники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Опубликован график работы на ближайшие дни

В министерстве здравоохранения Бурятии сообщили, где получить медицинскую помощь в период новогодних праздников.

На случай проблем со здоровьем в Улан–Удэ круглосуточно работают травмпункты по адресам: ул. Куйбышева, 18 и бульвар Карла Маркса, 12.

Детский травмпункт находится в Детской республиканской клинической больнице по проспекту Строителей, 2а.

С травмами глаз нужно обращаться в глазной травмпункт в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко по ул. Павлова, 12 (терапевтический корпус).

Неотложную и экстренную стоматологическую помощь детям и взрослым в г. Улан-Удэ будут круглосуточно оказывать в Республиканской стоматологической поликлинике (ул. Пирогова, 15а) с 28 декабря по 9 января.

В Иволгинской и Заиграевской районных больницах — кабинет стоматолога будет работать 30 декабря и 3, 6, 8 января (график уточняйте в учреждениях).

Поликлиники в Улан–Удэ будут работать 30, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января с 9:00 до 15:00. В остальные дни с 10:00 до 15:00 в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи. Выездные бригады «неотложки» будут работать в те же дни, что и поликлиники, а также 4 января (вызов можно оформить с 8:00 до 19:00).

минздрав медицинская помощь Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из украинского плена вернули двух военнослужащих из Бурятии
Из украинского плена вернули двух военнослужащих из Бурятии
Общество, 31.12.2024
Всего в Россию из украинского плена вернулись 150 военнослужащих
До -24 похолодает в Бурятии
До -24 похолодает в Бурятии
Общество, 31.12.2024
Последний день уходящего года в республике будет морозным
Улан-удэнцы перед Новым годом раздают долги и расхламляют квартиры
Улан-удэнцы перед Новым годом раздают долги и расхламляют квартиры
Общество, 30.12.2024
Горожане рассказали, что хотят успеть до праздника
В Улан-Удэ увековечили Сталина
В Улан-Удэ увековечили Сталина
Общество, 30.12.2024
В центре города появилась посвящённая ему памятная доска 
В Улан-Удэ ощутимо подорожали квартиры на «вторичке»
В Улан-Удэ ощутимо подорожали квартиры на «вторичке»
Общество, 30.12.2024
К концу года цены на них взлетели до 6 с половиной миллионов рублей
Жителей Бурятии начали разводить на деньги «медвежатники»
Жителей Бурятии начали разводить на деньги «медвежатники»
Общество, 30.12.2024
Между испорченными замками и объявлениями от профессиональных взломщиков нашли странную связь
Госдумовцы от Бурятии опять оказались бесполезными
Госдумовцы от Бурятии опять оказались бесполезными
Общество, 30.12.2024
Они «болтаются» в середине и хвосте итогового рейтинга парламентариев
Трамваи и автобусы в Улан-Удэ на одну ночь станут бесплатными
Трамваи и автобусы в Улан-Удэ на одну ночь станут бесплатными
Общество, 30.12.2024
Горожанам напомнили, как будет работать общественный транспорт в Новый год
Улан-удэнцам в честь Нового года будут показывать лазерное шоу
Улан-удэнцам в честь Нового года будут показывать лазерное шоу
Общество, 30.12.2024
Горожане смогут любоваться им все праздники
Жизнь в Бурятии становится всё дороже
Жизнь в Бурятии становится всё дороже
Экономика, 30.12.2024
В республике взлетели цены на топливо, лекарства и сотовую связь
В Бурятии в восемь раз подорожает развод
В Бурятии в восемь раз подорожает развод
Общество, 30.12.2024
Расторжение брака с нового года начнёт серьёзно бить по карману

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^